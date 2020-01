Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Aubameyang pourrait se compliquer !

Publié le 11 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Pour assurer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone aurait coché le nom de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais du côté d’Arsenal, on tient vraiment au Gabonais.

Au FC Barcelone, une priorité occupe actuellement la direction : la succession de Luis Suarez. A bientôt 33 ans, l’Uruguayen l’a d’ailleurs reconnu, le club catalan a besoin de recruter un nouvel attaquant pour venir l’épauler actuellement, et qui prendra sa succession dans quelques années. Qui viendra donc faire oublier Suarez ? Plusieurs noms ont été évoqués dans les médias dont notamment celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors que le Gabonais ouvrirait la porte à un départ d’Arsenal, Mikel Arteta a bien l’intention de le retenir.

Arteta compte sur Aubameyang