Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang douche les espoirs du Barça !

Publié le 8 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à tordre le cou aux rumeurs l'envoyant notamment du côté du FC Barcelone.

En quête d'un avant-centre pour assurer la succession de Luis Suarez à moyen terme, le FC Barcelone a plusieurs grands joueurs dans le viseur dont Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut dire qu'avec les récents résultats d'Arsenal, l'ancien buteur de l'ASSE songerait à un départ alors que son contrat chez les Gunners prend fin en juin 2021. Toutefois, le Gabonais a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

«Je suis le capitaine d'Arsenal. J'aime ce club»