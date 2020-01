Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les poids lourds du Barça se mobilisent pour Valverde !

Publié le 11 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Après la défaite du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid (2-3), l'avenir d'Ernesto Valverde fait débat en Catalogne. Mais en interne, le technicien espagnol reçoit des soutiens de taille.

« Ernesto Valverde ? Nous continuons à travailler et à essayer de nous améliorer. Nous préparons le prochain match et le deuxième tour. Bien que nous ne jouons pas de bons matchs, nous sommes toujours premiers dans la ligue . » Après la défaite en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid (2-3), Lionel Messi n'a pas manqué d'apporter son soutien à Ernesto Valverde dont l'avenir est remis en cause ces dernières heures. Mais son de cloche du côté de Luis Suarez.

Le vestiaire soutient Valverde