Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quel serait le successeur idéal d'Ernesto Valverde ?

Publié le 11 janvier 2020 à 8h00 par B.C.

Sous le feu des critiques suite à la défaite du Barça face à l'Atlético de Madrid, Ernesto Valverde pourrait plier bagage prochainement. Mais selon vous, quel serait le successeur idéal de l'Espagnol ? C'est notre sondage du jour !

La nouvelle défaite du FC Barcelone fait mal à Ernesto Valverde. Alors que le tacticien de 55 ans est déjà dans le collimateur des supporters catalans depuis les lourds revers face à l'AS Rome et Liverpool en Ligue des Champions ces deux dernières années, l'élimination du Barça en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid (3-2) le replace dans une position délicate. Ernesto Valverde commencerait à perdre ses soutiens en interne, et la question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il restera à la tête du Barça, mais quand il partira.

Xavi, Guardiola, Henry... Du beau monde pour la succession de Valverde