Transferts : Le nouveau crack qui va quitter le PSG !

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG voit plusieurs de ses jeunes talents partir. Un mal que le club de la capitale tente tant bien que mal de stopper, mais cet exode continue encore et toujours. Alors que la liste des talents partis est déjà longue au PSG, voilà que dans quelques mois, il faudra ajouter un nouveau nom.

Aujourd’hui, le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en France et même en Europe. Toutefois, au plus haut niveau, il n’y a pas de la place pour tout le monde. Ainsi, régulièrement, des talents quittent Paris pour aller évoluer ailleurs. Nkunku, Coman, Maignan… Ils sont nombreux à avoir réussi loin du PSG. Chaque année, la liste ne fait que s’allonger et ça continue encore et encore…

C’est bientôt fini entre Sangaré et le PSG !

Alors que de nombreux noms figurent sur cette liste des jeunes ayant quitté le PSG, il va prochainement falloir ajouter celui de Mahamadou Sangaré. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, l’aventure de l’attaquant de 18 ans à Paris toucherait à sa fin. Arrivant au terme de son contrat aspirant, Sangaré quittera le PSG à l’issue de la saison.

Le Parisien a la cote !

Le fait est que Mahamadou Sangaré ne devrait pas avoir de mal à rebondir. En effet, le journaliste RMC explique que des formations allemandes seraient intéressées. Mais pas seulement… Manchester City penserait également au joueur du PSG, envisageant de le recruter puis de le prêter à Troyes. A suivre…