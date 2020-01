Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rencontre décisive à venir pour l’avenir de Eriksen ?

Publié le 11 janvier 2020 à 18h15 par H.G.

Alors que le PSG ferait face à une forte concurrence de la part de l’Inter dans le dossier Christian Eriksen, l’international danois devrait prochainement se concerter avec son agent pour aborder son avenir.

A six mois de la fin de son contrat à Tottenham, Christian Eriksen ferait l’objet de nombreuses convoitises de la part de nombreuses écuries européennes. Le Real Madrid, Manchester United, la Juventus, le PSG ou encore l’Inter ont été annoncés intéressés par la perspective d’accueillir le Danois 27 ans. Leonardo aurait d’ailleurs déjà transmis une proposition au milieu offensif de Tottenham, mais c’est bien l’Inter qui serait en pôle sur le dossier et qui aurait formulé une offre conséquente pour s’attacher ses services. Et à en croire les informations de la presse anglaise, Christian Eriksen pourrait bientôt avoir à trancher sur son futur.

Eriksen va parler de l’offre de l’Inter avec son agent