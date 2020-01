Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo mal embarqué pour Christian Eriksen ?

Publié le 10 janvier 2020 à 22h15 par J.-G.D.

En concurrence avec le PSG, le Real Madrid ou Manchester, l’Inter Milan ferait tout son possible pour boucler l'arrivée de Christian Eriksen (Tottenham).

La tâche de Leonardo concernant Christian Eriksen s’annonce compliquée. Libre à la fin de la saison, le milieu de terrain de Tottenham fermerait la porte à une possible arrivée en France et serait enclin à rejoindre l’Inter Milan au terme de son contrat avec les Spurs . Conscients de ses velléités, les Lombards essaieraient de conclure un accord dès cet hiver, alors que le clan Eriksen devrait à nouveau rencontrer les Milanais prochainement. Et la presse italienne en rajoute une couche...

L'Inter Milan tenterait tout pour Eriksen !