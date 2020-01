Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Eduardo Camavinga !

Publié le 10 janvier 2020 à 21h45 par J.-G.D.

En marge de la rencontre opposant Rennes à l’OM ce vendredi soir, Sylvain Armand, coordinateur sportif de la formation bretonne, exclut un transfert d’Eduardo Camavinga cet hiver.

Leonardo se pencherait sur l’une des grandes révélations de Ligue 1. Le directeur sportif du PSG apprécierait le profil d’Eduardo Camavinga, étincelant avec le Stade Rennais cette saison. Les Parisiens ne seraient pas les seuls sur le coup. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus et le Milan AC, d’après les informations du 10 Sport, en pinceraient pour le prodige de 17 ans. Une bataille royale s'annonce pour l'international Espoirs tricolore, mais pas question pour les Rouge et Noir de le céder en ce mercato hivernal. C'est ce que déclare Sylvain Armand, coordinateur sportif du club, au micro de Canal+ Sport .

« Camavinga ne partira pas cet hiver, c’est une certitude »