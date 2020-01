Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato - Rennes : Le Milan AC prêt à lancer l’opération Camavinga !

Publié le 10 janvier 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

Surveillé par toute l’Europe, Eduardo Camavinga fait notamment partie des plans du Milan AC et du futur projet milanais.

Le Français Bernard Arnault fait partie des candidats à la reprise du Milan AC. L’homme d’affaire et l’un de ses fonds d’investissements auraient récemment pris des positions pour se porter acquéreur de l’écurie milanaise, dont le prix estimé s’approche du milliard d’euros. Si le dossier devrait prendre encore du temps avant de potentiellement se finaliser, plusieurs pistes seraient déjà à l’étude pour ce « nouveau Milan AC ». Et selon nos informations, le nom d’Eduardo Camavinga en ferait partie. Dans la perspective où Bernard Arnault reprenait le Milan AC, l’une des premières opérations qu’il souhaiterait lancer serait pour Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain français de 17 ans serait alors sa priorité de recrutement et mettrait les moyens nécessaires pour pouvoir se l’offrir…