Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille royale pour cette piste XXL de Zidane ?

Publié le 10 janvier 2020 à 16h00 par A.D.

Zinedine Zidane n’aurait pas oublié l’idée de recruter Fabian Ruiz. Alors que le Barça serait toujours dans la course, Manchester United pourrait également mettre des bâtons dans les roues du technicien du Real Madrid.

Zinedine Zidane devrait se méfier d’Ernesto Valverde et d’Ole Gunnar Solskjaer. Lors du dernier mercato estival, le coach du Real Madrid a renforcé sa défense et son attaque avec plusieurs recrues : Ferland Mendy, Eder Militao, Luka Jovic, Rodrygo et Eden Hazard. Pour renforcer son milieu de terrain, Zinedine Zidane aurait coché le nom de Fabian Ruiz, entre autres. Alors que l’international espagnol est finalement resté au Napoli cet été, le coach du Real Madrid n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter. Toutefois, cela ne devrait pas être une mince affaire.

Valverde et Solskjaer également dans le coup pour Fabian Ruiz ?