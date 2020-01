Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ouverture à 80M€ pour Zidane avec cette piste XXL ?

Publié le 9 janvier 2020 à 13h30 par A.D.

En quête d’un milieu de terrain, Zinedine Zidane souhaiterait s’attacher les services de Fabian Ruiz en 2020. L’entraineur du Real Madrid pourrait faire plier le Napoli dès cet hiver grâce à une offre de 70-80M€.

Zinedine Zidane pourrait accueillir Fabian Ruiz avant la fin du mois de janvier. En quête d’un milieu de terrain de classe mondial depuis le dernier mercato estival, le coach du Real Madrid voudrait miser sur Fabian Ruiz. Alors que l’international espagnol se trouverait dans une situation compliquée au Napoli, Zinedine Zidane pourrait rafler la mise avant la fin du mois de janvier.

Un départ à 70-80M€ cet hiver pour Fabian Ruiz ?