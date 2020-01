Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri afficherait une préférence claire pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2020 à 12h45 par A.M.

Libre de tout contrat depuis la fin de son bail à la Juventus, Massimiliano Allegri ne manque pas de prétendants. Mais le technicien italien n'aurait qu'une idée en tête : aller à Manchester United.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Leonardo a récemment pris la température auprès de Massimiliano Allegri ces derniers jours. Il faut dire que le technicien italien semble être la priorité du directeur sportif du PSG si jamais Thomas Tuchel ne remplissait pas les objectifs qui lui ont été fixés cette saison. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Juventus la saison dernière, Allegri ne manque toutefois pas d'options et le PSG ne serait pas sa priorité.

Allergi voudrait succéder à Solskjaer