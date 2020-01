Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce danger qui se précise pour Leonardo avec Eriksen...

Publié le 11 janvier 2020 à 11h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain vont bien devoir faire face à la forte concurrence de l'Inter, dans la course à Christian Eriksen.

Quasiment tous les plus grand clubs du monde s'intéressent à Christian Eriksen et le Paris Saint-Germain ne fait pas exception. Leonardo aimerait s'attacher les services du milieu de terrain, en fin de contrat avec Tottenham. Le directeur sportif du PSG lui aurait ainsi soumis une offre de contrat, qui court jusqu'en 2024, avec notamment un salaire annuel évalué à près de 12M€.

L'Inter ne lâche pas Eriksen