Mercato - PSG : Leonardo menacé dans le dossier Icardi ? La réponse !

Publié le 11 janvier 2020 à 8h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain ne devraient pas vraiment rencontrer de problème majeur avec Mauro Icardi, actuellement prêté par l'Inter.

L'histoire entre Mauro Icardi et le Paris Saint-Germain est destinée à continuer. C'est en tout cas la tendance à en croire Le Parisien , qui a annoncé que le PSG a d'ores et déjà décidé de lever l'option d'achat présente dans le contrat de l'Argentin et qui s'élèverait à près de 70M€. En Italie on assure toutefois que ce dossier pourrait être mis à mal par une clause permettant au joueur de refuser le PSG et ainsi se tourner vers d'autres clubs, comme la Juventus et le Real Madrid.

Aucune clause « anti-PSG » pour Icardi