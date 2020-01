Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mauro Icardi serait déjà scellé !

Publié le 10 janvier 2020 à 19h15 par B.C.

Prêté l'été dernier au PSG par l'Inter Milan, Mauro Icardi est rapidement devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel. Et même si l'entourage du joueur laisse planer le doute sur son avenir, tout serait déjà presque bouclé pour l'arrivée définitive de l'attaquant dans la capitale...

Avec 17 buts en 19 apparitions sous le maillot du PSG, Mauro Icardi s'est rapidement montré indispensable. Mais alors qu'il n'est que prêté par l'Inter Milan, des interrogations apparaissent déjà sur l'avenir de l'attaquant argentin. En Italie, on assure que la Juventus représenterait un danger pour le joueur, qui n'aurait pas écarté un retour en Serie A. Pourtant, Mauro Icardi a lâché un indice de taille sur son avenir mercredi, après le large succès du PSG sur l'ASSE (6-1) lors duquel il a inscrit un triplé : « La vérité, c’est que je me sens très bien ici à Paris (...) En mai, quand la saison sera terminée, nous parlerons, nous discuterons, à coup sûr. Si j’ai la possibilité de rester, j’en serais très heureux. » Ce vendredi, L'Équipe annonçait que le PSG était seul décideur de l'avenir de Mauro Icardi, une information qui se confirme de plus en plus.

Aucun doute pour l'avenir d'Icardi ?