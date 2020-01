Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette menace XXL se confirme pour Sandro Tonali !

Publié le 11 janvier 2020 à 1h45 par La rédaction

Cible du PSG, Sandro Tonali serait également dans le viseur de la Juve, et le club turinois aurait une longueur d'avance sur le dossier.

Sandro Tonali fait déjà partie des meilleurs milieux de Serie A, et Leonardo, habitué des bons coups en Italie avec le PSG, serait très intéressé. Mais un problème semble se profiler. Comme le10sport.com l'a dévoilé il y a une dizaine de jours, Sandro Tonali préfère actuellement continuer sa carrière en Italie, et se dirige donc plutôt vers la Juventus ou l'Inter, les clubs les plus intéressés. Et la Juve n'aurait pas pour projet de laisser filer le jeune prodige vers le PSG…

« Paratici est également très présent sur Tonali »