Mercato - Barcelone : Un club de Premier League déterminé pour cette pépite de Valverde ?

Foot - Mercato - Barcelone

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Moussa Wagué intéresserait fortement Leicester selon le journaliste italien Nicolo Schira.

La concurrence est rude pour Moussa Wagué sur le flanc droit de la défense barcelonaise, avec la présence de Nelson Semedo et Sergi Roberto. Cette situation poussera-t-elle le défenseur sénégalais, qui n'est apparu qu'à trois reprises sous le maillot du Barça cette saison, vers la sortie ? C'est une possibilité, d'autant que le joueur intéresse plusieurs clubs étrangers dont le Torino et Leicester.

En effet, Nicolo Schira a confirmé ce vendredi les dernières informations de TMW . Moussa Wagué est dans les petits papiers de Leicester, et le club anglais aurait même entamé les discussions avec le FC Barcelone. Les Foxes demanderaient un prêt avec option d'achat. Une possibilité qui pourrait être étudiée par Barcelone puisque cela pourrait permettre à Moussa Wagué de retrouver du temps de jeu. Affaire à suivre...

