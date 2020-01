Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive surprise pour cette pépite de Valverde ?

Publié le 10 janvier 2020 à 1h30 par B.C.

Annoncé sur les tablettes du Torino, Moussa Wagué susciterait également l'attention de Leicester, prêt à récupérer le latéral droit du Barça dès janvier.

Arrivé en août 2018, Moussé Wagué n'a jamais réellement eu sa chance au FC Barcelone. Le latéral droit n'a porté qu'à six reprises le maillot blaugrana , dont trois cette saison, un départ pourrait donc survenir cet hiver. D'après les informations de Mundo Deportivo , des clubs français, allemands, anglais et italiens seraient intéressés par le défenseur de 21 ans, et Nicolo Schira annonçait même il y a quelques jours que le Torino avait directement approché le Barça pour obtenir le prêt de Wagué. Mais un autre club pourrait doubler l'actuel 9e de Serie A.

Leicester se serait positionné pour Moussa Wagué