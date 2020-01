Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entretien au sommet programmé pour boucler un départ ?

Publié le 4 janvier 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Visiblement intéressés par le profil de Moussa Wagué, les dirigeants du Torino devraient bientôt s’asseoir autour d’une table avec leurs homologues du Barça.

Barré par Nelson Semedo et Sergi Roberto dans le couloir droit de la défense, Moussa Wagué doit prendre son mal en patience. Le défenseur de 21 ans se contente de quelques apparitions, et à l’image de plusieurs jeunes, l’international sénégalais pourrait aller voir ailleurs lors de ce mercato hivernal. Des formations françaises, allemandes, anglaises ou italiennes s’arracheraient la pépite barcelonaise comme l’indiquait récemment Mundo Deportivo . Et l’identité de l’un des clubs transalpins intéressés serait enfin connue.

Future réunion entre le Barça et le Torino pour Wagué ?

D’après Nicolò Schira, journaliste italien, la direction du Torino tenterait d’obtenir le prêt de Moussa Wagué cet hiver. Une demande directement envoyée au FC Barcelone. En ce sens, les Grenata devraient s’entretenir avec les Catalans d’ici les prochains jours afin d’évoquer ce dossier. Reste à savoir si le Barça acceptera d’envoyer Wagué en Italie...