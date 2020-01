Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour l'avenir du «nouveau Neymar» ?

Publié le 3 janvier 2020 à 23h15 par B.C.

Pisté par le PSG et le FC Barcelone, Reinier Jesus pourrait finalement atterrir au Real Madrid.

Comme le 10 Sport vous l'a révélé il y a quelques semaines, le PSG fait parti des clubs intéressés par Reinier Jesus (Flamengo), mais Leonardo n'est pas seul dans ce dossier. Toujours selon nos informations, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund ou encore l'Atlético sont également positionnés sur l'attaquant de 17 ans que l'on compare déjà à Neymar, mais le Real Madrid pourrait surprendre tout le monde. En effet, le club de Zinedine Zidane pourrait rapidement boucler l'arrivée de Reinier Jesus comme le 10 Sport vous l'a annoncé ce vendredi soir, et cela se confirme...

Zidane est bien favori pour Reinier Jesus