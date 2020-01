Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un geste fort de Mourinho pour Eriksen ?

Publié le 10 janvier 2020 à 18h15 par A.D.

Pour prendre les devants dans le dossier Eriksen, l’Inter serait prêt frapper dès cet hiver. Pour ne pas voir son milieu de terrain danois partir gratuitement l’été prochain, José Mourinho, le coach de Tottenham, serait prêt à baisser son prix.

José Mourinho pourrait revoir ses exigences à la baisse pour Christian Eriksen. Ces dernières saisons, l’international danois a fait le plus grand bonheur de Tottenham. Et pourtant, le milieu de terrain des Spurs se dirigerait vers un départ. En fin de contrat à l’issue de la saison, Christian Eriksen, qui ne voudrait pas prolonger, devrait faire ses valises en 2020. Selon les indiscrétions de Calciomercato.it , l’Inter tenterait de le récupérer dès cet hiver pour battre la concurrence, et notamment celle du PSG.

Mourinho prêt à se montrer moins gourmand pour Eriksen'

D’après le média italien, José Mourinho pourrait donner un coup de pouce à Antonio Conte. Pour ne pas voir Christian Eriksen partir librement et gratuitement à la fin de la saison, le coach de Tottenham serait prêt à le brader alors que les dernières informations faisaient état d'un prix de 20M€ pour le Danois.