Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas aurait bougé ses pions pour cette piste offensive de Zubizarreta !

Publié le 12 janvier 2020 à 10h30 par J.-G.D.

En concurrence avec l’OM pour Tino Kadewere, grande révélation de Ligue 2, l’OL aurait envoyé Florian Maurice afin d’observer l’attaquant du Havre.

Rivaux sur les terrains, les Olympique le seront également lors du mercato. L’OM et l’OL seraient à la lutte pour Tino Kadewere, auteur de 17 réalisations en Ligue 2. Le serial buteur du Havre aurait donc tapé dans l’œil d’Andoni Zubizarreta et de Juninho, mais les deux directeurs sportifs pourraient voir le Zimbabwéen filer à l'étranger. L'Eintracht Francfort, très intéressé par son profil, et des formations qataries seraient à l'affût dans ce dossier. Pourtant, les offres manquent à l'appel selon Pierre Wantiez, dirigeant havrais : « Pour le moment, à l’exception de folles propositions venues du Qatar, nous n’avons encore reçu aucune offre concrète ». Mais Jean-Michel Aulas aurait pris les devants pour Kadewere...

Kadewere supervisé par Lyon ?

Comme indiqué par Manu Lonjon, via Twitter , l’OL aurait observé Tino Kadewere. Florian Maurice, responsable du recrutement chez les Gones , aurait assisté à la rencontre de Ligue 2 vendredi soir opposant Niort au Havre (0-1). Reste à savoir si Jean-Michel Aulas formalisera son intérêt par une proposition concrète. À noter que le président rhodanien se serait opposé à un possible prêt avec option d’achat de Pedro, avant-centre de la Fiorentina, d'après le journaliste d' Eurosport .