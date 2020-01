Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de flamme à prévoir pour David De Gea ?

Publié le 12 janvier 2020 à 8h15 par T.M. mis à jour le 12 janvier 2020 à 8h18

Alors qu’un intérêt du PSG avait été évoqué ces derniers mois pour David De Gea, Leonardo n’aurait visiblement pas oublié le portier de Manchester United.

Durant le dernier mercato estival, le PSG a réalisé un gros coup avec l’arrivée de Keylor Navas. Alors que le Costaricien semble être le gardien de renom tant recherché par le club de la capitale, Leonardo serait toujours à la recherche d’un nouveau portier. En effet, les pistes se multiplient dans les médias à l’instar d’André Onana. Mais la liste pourrait s’allonger puisque David De Gea, actuellement à Manchester United, serait encore dans les petits papiers du PSG, où son nom avait déjà été évoqué ces derniers mois.

De Gea au PSG ?