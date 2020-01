Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia envoie un message à Aulas pour le recrutement hivernal !

Publié le 11 janvier 2020 à 22h40 par B.C.

À l'issue de la victoire de l'OL sur Bordeaux (2-1), Rudi Garcia s'est prononcé sur le mercato hivernal, au cours duquel il espère étoffer son effectif.