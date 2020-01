Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Fabinho sur l'intérêt du PSG !

Publié le 12 janvier 2020 à 12h45 par La rédaction

Aujourd'hui à Liverpool, Fabinho a été proche de signer avec le PSG en 2017, mais le Brésilien n'a pas de regret.

Actuellement en convalescence depuis la fin novembre, Fabinho devrait bientôt faire son retour sur les terrains de Premier League avec Liverpool. Si cette saison son impact est limité, le milieu de terrain a été un des acteurs majeurs du titre en Ligue des Champions de Liverpool l'an dernier. Et Jürgen Klopp ne doit pas regretter d'avoir investi 45M€ pour arracher Fabinho à Monaco en 2018, alors que le PSG s'intéressait depuis une saison au Brésilien.

« Est-ce que j'aurais pu signer au PSG en 2017 ? Oui »