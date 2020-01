Mercato - PSG : Christian Eriksen aurait une proposition XXL entre les mains !

Foot - Mercato - PSG

Dans les petits papiers du PSG et de l’Inter Milan, Christian Eriksen disposerait d’une offre de contrat de la part des Nerrazzuri. Un rendez-vous serait prévu avec l’agent du milieu de Tottenham.

En contact avec l’entourage de Christian Eriksen en octobre dernier d’après Paris United , Leonardo, directeur sportif du PSG, pourrait se faire griller la politesse. L’Inter Milan semble en bonne voie afin de conclure un accord avec le milieu de terrain de Tottenham dès ce mois de janvier. Un terrain d’entente entre les deux parties dans le cadre d’une arrivée gratuite au terme de la saison pourrait être trouvé, malgré les déclarations de Guiseppe Marotta, administrateur délégué nerazzurro : « Eriksen est une perspective intéressante, il sera en fin de contrat en juin, mais nous n'avons pas entamé des négociations avec son club ou son agent ». Et tout serait programmé concernant Eriksen.

Conformément aux révélations de Nicolò Schira, un contrat de quatre ans attendrait Christian Eriksen à l’Inter Milan, avec un salaire de 10M€ par an. Un bail dès juillet, le joueur de Tottenham étant libre à cette date. L’agent de l’international danois serait actuellement dans la cité lombarde pour finaliser un accord. Les Spurs disposeraient eux d’un autre plan. Le club londonien désirerait toujours céder Eriksen lors de ce mercato hivernal, en demandant au minimum 20M€ selon le journaliste italien. Une tendance qui se confirme sérieusement dans ce dossier du PSG.

#Inter have offered 4-years contract to Christian #Eriksen with a wages of €10M a year for July as a free agent. His agent (M.Schoots) is in Milano to complete the contract agreement. #Tottenham want to sell him immediatly and ask €20M at least. All confirmed! #transfers'''''''''''''''''''''''? https://t.co/o789LXYRFb