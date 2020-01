Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mauro Icardi au PSG plombé par… Wanda Nara ?

Publié le 12 janvier 2020 à 11h15 par T.M.

Depuis le début de la saison, Mauro Icardi flambe avec le PSG. Alors que l’Argentin pourrait s’inscrire dans la durée avec le club de la capitale, Wanda Nara, sa femme et agent, pourrait finalement en décider autrement.

Le PSG pourrait réaliser l’affaire du siècle. En effet, grâce à l’option d’achat négociée avec l’Inter Milan au moment du prêt de Mauro Icardi, Leonardo a la possibilité de conserver définitivement l’Argentin pour 70M€. Un montant dérisoire face à l’état actuel du marché et la qualité du natif de Rosario. Avec Icardi, le PSG semble donc d’ores et déjà tenir le successeur d’Edinson Cavani. Un dossier que le directeur sportif parisien chercherait à boucler rapidement, mais cela pourrait être sans compter sur Wanda Nara, femme et agent du protégé de Thomas Tuchel.

Une distance fatale ?