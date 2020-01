Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel envoie un message fort à Mauro Icardi !

Publié le 11 janvier 2020 à 14h15 par A.M. mis à jour le 11 janvier 2020 à 14h17

Présent en conférence de presse en marge de la réception de l’AS Monaco, Thomas Tuchel n’a pas tari d’éloges pour Mauro Icardi, mais refuse d’évoquer son option d’achat.

C’est ce qu’on appelle une belle affaire. Dans les dernières heures du mercato estival, Leonardo a bouclé le prêt de Mauro Icardi avec une option d’achat avoisinant les 70M€. Auteur de 17 buts en 19 apparitions toutes compétitions confondues, l’Argentin impressionne, à tel point que le PSG ambitionne déjà à lever l’option d’achat de Mauro Icardi. Interrogé sur la situation de son buteur, Thomas Tuchel se dit impressionné, mais refuse de parler de son avenir.

Tuchel déjà fan d’Icardi