Mercato - PSG : Cette révélation à 35M€ pour le transfert de Kylian Mbappé !

Publié le 11 janvier 2020 à 13h45 par A.M.

Plus de deux ans après le prêt avec une option d’achat fixée à 180M€ durant l’été 2017 de Kylian Mbappé, le PSG doit toujours verser 35M€ à l’AS Monaco.

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Il faut dire que depuis son arrivée au PSG, l’attaquant français a pris une nouvelle dimension au point qu’il soit régulièrement envoyé au Real Madrid tandis que sa prolongation de contrat est devenue une priorité pour Leonardo. Toutefois, son transfert stratosphérique durant l’été 2017 n’est pas encore totalement payé par le PSG.

L’AS Monaco attend encore 35M€