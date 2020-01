Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait réglé la succession de Cavani !

Publié le 12 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'Edinson Cavani semble plus que jamais sur le départ, Leonardo avait tout anticipé en obtenant le prêt de Mauro Icardi dont l'option d'achat a de grandes chances d'être levée.

« La vérité, c’est que je me sens très bien ici à Paris. Nous n’avons encore parlé de rien. Il reste encore 4-5 mois avant la fin du championnat. En mai, quand la saison sera terminée, nous parlerons, nous discuterons, à coup sûr. Si j’ai la possibilité de rester, j’en serais très heureux . » Mauro Icardi l'a assuré, il se verrait bien rester au PSG la saison prochaine à l'issue de son prêt. Pour cela, il faudra que le club de la capitale débourse 70M€. Une somme qui semble loin d'être excessive pour un attaquant de ce standing.

Le PSG a les cartes en main pour Icardi