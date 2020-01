Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un défenseur algérien proposé à Andoni Zubizarreta ?

Publié le 12 janvier 2020 à 12h30 par J.-G.D.

En quête d’un nouveau latéral gauche cet hiver, Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’OM, se serait vu proposer les services de Naoufel Khacef, pensionnaire du Nasr Athletic Hussein Dey.

L’OM est à la recherche d’une nouvelle tête dans le couloir gauche de la défense. Et Le 10 Sport vous dévoilait récemment un intérêt des Phocéens pour Arthur Masuaku. Passé par Valenciennes, la latéral de West Ham attise la convoitise d'Andoni Zubziarreta. Le directeur sportif de l’OM pense à l’ancien de Ligue 1. Une information exclusive confirmée par Foot Mercato . Le média précise également que le dirigeant marseillais aurait coché le profil de Prosper Mendy, arrivé à Strømsgodset IF pendant la trêve estivale. Et ce ne serait pas tout...

Le profil de Naoufel Khacef offert à l’OM ?