Mercato - Barcelone : Le recrutement du Barça chamboulé par Luis Suarez ?

Publié le 12 janvier 2020 à 11h30 par La rédaction

Alors que Luis Suarez va être opéré d’une blessure au genou ce dimanche, le FC Barcelone envisagerait de lui trouver un remplaçant dès le mois de janvier.

Les blessures n’épargnent pas l’effectif du FC Barcelone, puisque rien qu’au niveau de l’attaque, Ernesto Valverde doit déjà composer avec l’absence de Ousmane Dembélé jusqu’au début du mois de février. Désormais, l’entraineur catalan va devoir aussi se passer de Luis Suarez, blessé au ménisque depuis un certain temps. La convalescence de l’Uruguayen devait initialement durer entre quatre et six semaines, mais cela pourrait durer jusque fin avril. Ce qui pousserait les dirigeants du Barça à chercher un remplaçant à Suarez.

Un nouvel attaquant dès janvier ?