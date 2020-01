Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi pourrait faire échouer un énorme plan d’Al-Khelaïfi !

Publié le 12 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Envisagé à terme par le PSG pour venir y former un duo d’entraîneur avec Pep Guardiola, Xavi intéresserait également le FC Barcelone. Et Lionel Messi pourrait faire pencher la balance dans ce dossier…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Xavi est en lien étroit avec les hautes instances du PSG au Qatar, et un tandem inédit avec Pep Guardiola serait envisagé pour l’avenir au sein du club de la capitale. Seulement, depuis quelques jours, le FC Barcelone songerait également à attirer Xavi pour lui proposer le poste d’entraîneur la saison prochaine, et le club catalan aurait un argument de premier choix pour surclasser Nasser Al-Khelaïfi et le PSG.

Messi pousserait pour Xavi au Barça !

Comme l’a révélé AS samedi, Lionel Messi serait un soutien de taille au sein du FC Barcelone et militerait pour une nomination de Xavi sur le banc du club blaugrana la saison prochaine. Ernesto Valverde étant annoncé sur le départ, c’est donc l’ancien milieu de terrain légendaire du Barça qui pourrait faire son retour par la grande porte, et ce pour le plus grand bonheur de Messi. Et le PSG dirait alors adieu à l’un de ses objectifs…