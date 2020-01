Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar et le Barça bientôt fixés pour l'avenir de Xavi !

Publié le 11 janvier 2020 à 22h45 par B.C.

Proche de l'état-major du PSG, Xavi est pisté par le FC Barcelone pour la succession d'Ernesto Valverde. L'ancien milieu de terrain devrait bientôt trancher pour son avenir.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport il y a quelques semaines, un tandem de folie composé de Xavi et Pep Guardiola pourrait débarquer au PSG à moyen terme, mais le FC Barcelone est prêt à compromettre ces plans. En effet, les Blaugrana s'intéressent à leur ancien joueur, devenu entraîneur à Al Saad, et sont même en négociations pour son retour en Catalogne comme l'a annoncé samedi Muhammad Ghulam Al Balushi, directeur sportif du club qatari : « Il y a actuellement des négociations entre Xavi et le FC Barcelone, et nous lui souhaitons de réussir partout où il ira ». Xavi pourrait donc rapidement revenir au FC Barcelone, et les différentes parties être fixées ce dimanche.

Xavi devrait trancher dans les prochaines heures