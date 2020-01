Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri prêt à snober Leonardo... pour rejoindre Ibrahimovic ?

Publié le 11 janvier 2020 à 20h15 par A.C.

Massimiliano Allegri, annoncé comme la grande priorité de Leonardo pour remplacer Thomas Tuchel, pourrait filer entre les doigts du Paris Saint-Germain.

Le retour de Leonardo a été une bonne nouvelle pour tout le monde au sein du Paris Saint-Germain... sauf peut-être pour Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG ne semble pas être fan de l'Allemand et, selon nos informations, il aurait contacté Massimiliano Allegri pour se renseigner. L'Italien, qui a notamment remporté six Scudetti au cours de sa carrière, est libre depuis son départ de la Juventus à la fin de la saison dernière.

Le retour d'Allegri au Milan AC aurait convaincu Ibrahimovic