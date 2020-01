Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un international français confirme des contacts avec Leonardo !

Publié le 11 janvier 2020 à 15h45 par H.G.

Un temps annoncé dans le viseur du PSG l’été passé, Tiémoué Bakayoko a confirmé qu’il avait bien discuté avec Leonardo, sans que ces contacts aillent cependant très loin.

L’un des grands chantiers du PSG lors du dernier mercato estival était le milieu de terrain. Après une saison où Paris ne disposait que de deux milieux de formation avec Marco Verratti et Leandro Paredes et lors de laquelle Thomas Tuchel avait dû procéder à du bricolage dans ce secteur en installant Marquinhos ou Julian Draxler dans des rôles inhabituels pour eux, le club de la capitale a fait de ce secteur sa priorité l’été passé. Et s’il a recruté Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore Pablo Sarabia, capable d’évoluer en tant que relayeur, le club de la capitale a également été annoncé intéressé par Tiémoué Bakayoko, prêté par Chelsea à l’AC Milan la saison passée et désormais prêté à l’AS Monaco. Et alors que le PSG recevra le club de la Principauté ce dimanche au Parc des Princes, Tiémoué Bakayoko est revenu sur les informations l’ayant lié au club parisien il y a quelques mois.

« Il y a eu des discussions »