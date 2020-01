Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola aurait pris les devants pour Fernandinho !

Publié le 12 janvier 2020 à 15h45 par J.-G.D.

Piste du PSG selon Le 10 Sport, Fernandinho serait en contact avec l'état-major de Manchester City afin de prolonger son contrat.

Le PSG se montre actif sur le marché des transferts, et la Premier League reste dans le viseur de Leonardo. D’après les révélations exclusives du 10 Sport, parues le 29 décembre dernier, le club de la capitale se penche sur le profil de Fernandinho. Lié avec Manchester City jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain des Skyblues fait partie d’une liste de plusieurs noms coché par le directeur sportif parisien. Mais Fernandinho lâchait récemment un indice de taille sur sa prolongation : « Je suis proche d'atteindre ces objectifs et renouveler le contrat, mais on le confirmera uniquement après la signature ». Et le club serait sur la même longueur d’onde que l'international brésilien.

Fernandinho déjà en pourparlers avec City ?