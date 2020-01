Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste de prestige pour Nelson Semedo ?

Publié le 12 janvier 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que de grosses écuries européennes comme Tottenham ou Manchester United au profil de Nelson Semedo, un nouveau prétendant aurait fait son apparition pour le latéral du FC Barcelone.

Depuis qu’il est arrivé au FC Barcelone en juillet 2017, Nelson Semedo n’a jamais cessé de faire parler de lui et d’attirer les convoitises. Tottenham, Manchester United penseraient actuellement au Portugais, qui avait été courtisé par l'Atlético de Madrid ou le PSG durant le dernier mercato estival. Seulement le Barça a toujours refusé de céder le Portugais de 26 ans, le déclarant intransférable. Une tendance qui ne serait toutefois plus la même. Et un nouveau cador européen voudrait bien profiter de la situation pour récupérer Nelson Semedo.

Le Bayern Munich lui ferait les yeux doux