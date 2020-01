Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait donné sa réponse au Barça !

Publié le 12 janvier 2020 à 14h00 par La rédaction

Selon Sport, Xavi aurait dit oui à Barcelone. Mais l'ancien milieu ne souhaiterait pas prendre la direction du FC Barcelone en cours de saison.

L'arrivée de Xavi au Barça semble plus proche que jamais de se concrétiser. Les médias catalans sont unanimes, l'enfant du club est proche d'un retour au Barça. Et cette arrivée pousserait irrémédiablement Ernesto Valverde vers la sortie alors que son contrat se termine à l'issue de la saison. Mais un point poserait toutefois encore problème entre la légende espagnole et Barcelone, la date à laquelle Xavi entrera en fonction.

Xavi devrait entrer en fonction la saison prochaine