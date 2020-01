Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Arturo Vidal relancé par Xavi ?

Publié le 12 janvier 2020 à 19h00 par J.-G.D.

Malgré sa volonté de retrouver Arturo Vidal, Antonio Conte, entraîneur de l'Inter Milan, pourrait voir le milieu de Barcelone lui filer entre les doigts.

Deux pistes sont donc dans les plans de l’Inter Milan : Christian Eriksen et Arturo Vidal. Le Corriere dello Sport annonce qu’Antonio Conte ferait du milieu de terrain de Barcelone une priorité, une piste qui remonte à plusieurs mois. L’entraîneur de la formation lombarde penserait toujours à son ancien joueur, les deux hommes ayant collaboré à la Juventus (2011-2014). Pourtant, le futur de Vidal serait étroitement lié au possible licenciement d’Ernesto Valverde. Le Chilien devrait rester au Barça si le coach barcelonais est remercié par les Catalans. Et le retour de Xavi cet hiver, comme nouveau coach, pourrait calmer les ardeurs de l’Inter. Explications…

Vidal bloqué à cause de Xavi ?