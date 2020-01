Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan précis pour la succession de Valverde ?

Publié le 12 janvier 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que l’avenir d’Ernesto Valverde s’est considérablement obscurci au FC Barcelone ces dernières heures, la direction catalane aurait un plan bien précis pour remplacer son entraîneur et permettre à Xavi de prendre les rênes du club en juin prochain.

Ernesto Valverde pourrait bien avoir épuisé tout son crédit au FC Barcelone. Critiqué depuis son arrivée en raison du jeu pratiqué par son Barça, son manque de confiance accordé aux jeunes et ses résultats décevants en Ligue des Champions, les foudres s’abattants sur le technicien basque se sont intensifiées ces derniers jours. En effet, la défaite du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne ce jeudi (3-2) pourrait avoir scellé l’avenir d’Ernesto Valverde chez les Blaugrana , à six mois de la fin de son contrat. Et si le Barça aurait aimé pouvoir compter sur Xavi pour prendre en main son banc dès cet hiver, le refus de ce dernier aurait conduit la direction barcelonaise à revoir ses plans et à miser sur un autre homme : Francisco Javier Garcia Pimienta, actuel entraîneur du Barça B.

Pimienta aurait été sondé dès ce jeudi par a direction