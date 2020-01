Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour l’avenir d’Ernesto Valverde !

Publié le 13 janvier 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que la question de l’avenir d’Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone agite la Catalogne ces dernières heures, le feuilleton pourrait connaître son épilogue dans les prochaines heures.

Critiqué depuis ses débuts au FC Barcelone pour le jeu pratiqué par son équipe et son manque de confiance accordé aux jeunes, Ernesto Valverde pourrait vivre ses dernières heures en tant qu’entraîneur des Blaugrana . Malgré deux Ligas remportés, l’ancien technicien de l’Athletic Club n’a jamais réussi à convaincre les observateurs du Barça, notamment en raison des deux remontadas subies en Ligue des Champions face à la Roma et Liverpool, et la défaite contre l’Atlético de Madrid jeudi dernier en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (3-2) pourrait bien être le point de non retour. Le FC Barcelone se serait en effet lancé en quête d’un successeur à Ernesto Valverde et, face à l’échec des pistes menant à Xavi et Ronald Koeman, aurait pour idée de remplacer le Basque par Garcia Pimienta, actuellement entraîneur du Barça B. Et cette hypothèse serait en train de se confirmer…

Une réunion décisive dans les prochaines heures

D’après les informations du journaliste espagnol Marçal Lorente, une réunion serait prévue dans la nuit de dimanche à lundi entre plusieurs dirigeants du FC Barcelone après les retours d’Eric Abidal et d’Oscar Grau de Doha, où ils ont tenté sans succès de convaincre Xavi de succéder à Ernesto Valverde. En plus des deux hommes, Josep Maria Bartomeu et Javier Bordas participeront à cette rencontre au sommet afin de prendre une décision sur l’avenir de son banc. D’après le journaliste espagnol, le plus probable serait qu’Ernesto Valverde soit démis de ses fonctions, bien qu’il dirigerait l’entraînement de ce lundi matin avant que la décision ne lui soit communiquée dans l’après-midi. L’entraîneur de 55 ans serait alors remplacé par Garcia Pimienta sur le banc du Barça. Affaire à suivre dans les prochaines heures.