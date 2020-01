Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet pour la succession d’Ernesto Valverde !

Publié le 12 janvier 2020 à 21h30 par H.G.

Dans un contexte où l’avenir d’Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone est incertain, une réunion serait prévue dans les prochaines heures entre plusieurs membres de la direction du club catalan pour trancher sur la question de sa succession.

Ernesto Valverde pourrait bien vivre ses dernières heures en tant qu’entraîneur du FC Barcelone. Pointé du doigt par les observateurs des Blaugrana pour le jeu proposé par son équipe, son manque de confiance accordé aux jeunes et ses résultats en Ligue des Champions, le technicien basque n’a jamais fait l’unanimité depuis son arrivée sur le banc du Barça en 2017. Cependant, les critiques ciblant Ernesto Valverde se sont intensifiées depuis ce jeudi et la défaite des Barcelonais face à l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (3-2), et ce climat délétère pourrait conduire au départ de l’ancien entraîneur de l’Athletic Club, et cela même si le FC Barcelone aurait échoué à convaincre Xavi de s’installer sur son banc dès cet hiver.

Tout indiquerait que Valverde va s'en aller