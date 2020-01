Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour l'avenir de Valverde ?

Publié le 12 janvier 2020 à 20h30 par H.G.

Alors que l’avenir d’Ernesto Valverde est des plus incertains ces dernières heures, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà pris une décision pour l’avenir de son technicien.

Critiqué en raison du jeu pratiqué par son équipe et pour ses résultats en Ligue des Champions, Ernesto Valverde n’a jamais fait l'unanimité depuis son arrivée sur le banc du FC Barcelone en 2017. Cependant, les critiques autour de l’ancien entraîneur de l’Athletic Club se sont intensifiées depuis jeudi dernier et la défaite contre l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (3-2). Ainsi, alors que son contrat expirera en juin prochain, Ernesto Valverde pourrait quitter ses fonctions dès maintenant. Et si le Barça n’aurait pas réussi à convaincre Xavi de prendre les rênes de l’équipe dès cet hiver, la direction des Blaugrana aurait trouvé une autre solution pour terminer la saison en cours.

Valverde licencié et remplacé par Pimienta ?