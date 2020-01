Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour Valverde !

Publié le 13 janvier 2020 à 17h00 par A.D.

Plus que jamais en danger, Ernesto Valverde pourrait être poussé vers la sortie très prochainement. Le Barça aurait contacté l’entourage de son technicien pour négocier la résiliation de son contrat.

Ernesto Valverde ne devrait plus faire long feu au FC Barcelone. Depuis le début de saison, le technicien espagnol est de plus en plus décrié. Alors que le Barça aurait du mal à évoluer à son plus haut niveau, Ernesto Valverde pourrait être sacrifié par sa direction avant la fin de la saison. D’ailleurs, les hautes instances barcelonaises s’activeraient déjà en coulisses pour évincer Ernesto Valverde.

Le Barça voudrait résilier le contrat de Valverde