Mercato - Barcelone : Luis Enrique se prononce sur l'avenir de Valverde !

Publié le 13 janvier 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors qu’Ernesto Valverde serait actuellement en instance de départ au FC Barcelone, Luis Enrique a tenu à assurer sa défense.

Comme l’a révélé Mundo Deportivo ce lundi matin, le FC Barcelone pourrait bien limoger Ernesto Valverde dans les prochaines heures. Le technicien espagnol, qui ne cesserait d’être pointé du doigt en interne pour sa gestion ainsi que ses choix tactiques, pourrait être remplacé par plusieurs profils actuellement à l’étude au Barça : Xavi, Mauricio Pochettino ou encore Massimiliano Allegri. Mais Luis Enrique a pris position dans le dossier Valverde…

« Il peut encore gagner des titres »