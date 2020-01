Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros départ acté dans les prochaines heures ?

Publié le 13 janvier 2020 à 8h30 par J.-G.D.

Alors que Josep Maria Bartomeu se serait réuni avec plusieurs dirigeants du FC Barceone, le président du club devrait, selon toute vraisemblance, annoncer le départ d'Ernesto Valverde ce lundi.

La défaite face à l’Atlético de Madrid mercredi dernier, en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (2-3), serait celle de trop pour Ernesto Valverde. Le technicien du FC Barcelone serait fragilisé en interne, d'autant qu’Eric Abidal tenterait de faire revenir Xavi. Plusieurs entretiens auraient ainsi eu lieu au Qatar. En poste à Al-Sadd, l’ancien capitaine barcelonais serait réticent à l’idée de revenir cet hiver, privilégiant une arrivée l'été prochain. Plusieurs alternatives existeraient, dont la possible nomination de Mauricio Pochettino, libre depuis son licenciement de Tottenham. Et le futur de Valverde ne ferait plus un pli.

Valverde démis de ses fonctions ce lundi ?