Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prend position pour l’avenir de Xavi !

Publié le 13 janvier 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme une piste à l’étude pour le poste d’entraîneur au FC Barcelone, Xavi figure également dans les grands projets du PSG. Et Neymar a évoqué l’avenir de son ancien coéquipier…

Ces derniers jours, alors que l’avenir d’Ernesto Valverde semble plus que jamais incertain au FC Barcelone, la piste menant à Xavi Hernandez aurait été activée par le club catalan. Toutefois, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 17 décembre dernier, les hautes instances du PSG entretiennent également des liens très étroits avec Xavi, et le club francilien rêverait d’un tandem avec Pep Guardiola à l’avenir. Et l’une des grandes stars du PSG a évoqué l’avenir de l’actuel entraîneur d’Al-Sadd…

« Ce serait une chance pour le Barça »