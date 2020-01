Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi entretient le flou sur son avenir !

Publié le 13 janvier 2020 à 8h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait l’intention de conserver Mauro Icardi à l’issue de la saison, le clan de l’attaquant argentin n’afficherait aucune certitude sur le sujet.

Arrivé en prêt avec option d’achat à la fin du mercato estival en provenance de l’Inter, Mauro Icardi a réussi ses premiers mois au PSG. L’attaquant de 26 ans a réussi à s’imposer face à la concurrence d’Edinson Cavani et a inscrit 17 réalisations en 20 rencontres disputées depuis son arrivée au PSG. Cependant en dépit du fait que Leonardo aurait l’intention de lever l’option d’achat fixée à 70M€ incluse dans le deal du prêt, le clan de Mauro Icardi pourrait ne pas faciliter la tâche du club de la capitale. En effet, Wanda Nara aurait d’ores et déjà l’intention de négocier un meilleur salaire pour l’Argentin au regard de ses bonnes performances. Mais ce n’est pas la seule difficulté à laquelle le PSG pourrait faire face.

Le PSG voudrait lever l’option d’achat, mais…