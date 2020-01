Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Josep Maria Bartomeu taclé pour sa gestion du dossier Xavi !

Publié le 13 janvier 2020 à 7h30 par H.G.

Alors que les tractations entre les dirigeants du FC Barcelone et Xavi ont mis Ernesto Valverde dans une situation délicate, Victor Font n’a pas manqué de critiquer la gestion des dirigeants barcelonais.

Critiqué depuis son arrivée en 2017 par les observateurs du FC Barcelone en raison du jeu proposé par son équipe et le fait qu’il ne fasse pas suffisamment jouer les jeunes, Ernesto Valverde pourrait vivre ses dernières heures sur le banc du club catalan. En effet, après les deux remontadas subies en Ligue des Champions face à la Roma et Liverpool, la défaite concédée face à l’Atlético de Madrid ce jeudi en demi-finale de Supercoupe d’Espagne pourrait avoir été le revers de trop. Ainsi, le FC Barcelone aurait lancé de discussions avec Xavi en envoyant une délégation à Doha pour le convaincre de succéder à l’ancien entraîneur de l’Athletic Club dès cet hiver. Cependant, le refus de l’ancien milieu de quitter Al Sadd met le FC Barcelone dans une position délicate vis à vis d’Ernesto Valverde, qui a vu son club lui chercher un remplaçant à travers les informations rapportées par la presse alors qu’il est toujours en poste. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette situation a profondément déplu à Victor Font, candidat à la présidence du Barça, qui n’a pas manqué de vivement critiquer la gestion des dirigeants barcelonais dans ce dossier.

« Un épisode lamentable »

« Xavi est un élément du Barça et en toute sécurité, il entraînera l’équipe première un jour. Nous avons vu l’offre qu’il a reçu comme la confirmation d’un destin qui est écrit et pour lequel nous travaillons depuis des années. Cependant, les événements des derniers jours sont aussi la preuve définitive du manque de projet et de planification de cette direction. Une fuite en avant sans aucun respect pour la carrière des professionnels impliqués et l’institution. Un épisode lamentable », a commenté Victor Font sur son compte Twitter.